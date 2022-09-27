هافانا 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واساجتاح الإعصار "إيان" غرب كوبا اليوم مما أدى إلى عمليات إجلاء للسكان وانقطاع الكهرباء عما يقرب من مليون شخص مع تقدمه شمالاً باتجاه فلوريدا حيث يترقب السكان وصوله بقلق.وأوضحَ المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة أن الإعصار من الفئة الثالثة، كان يقترب من الساحل الشمالي لكوبا في إقليم بينار ديل ريو بحلول منتصف صباح اليوم الثلاثاء برياح بلغت سرعتها القصوى 200 كيلومتر في الساعة.وبيَّن المركز الوطني للأعاصير أنه من المتوقع أن يجلب الإعصار "إيان" رياحاً قوية تصل سرعتها إلى 209 كيلومترات في الساعة وأمطاراً يصل منسوبها إلى 0.6 متر إلى منطقة تامبا في فلوريدا بدءاً من غد الأربعاء حتى مساء يوم الخميس.//انتهى//20:50ت م0195