سيئون 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسقام وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات حضرموت الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي والوفد المرافق له أمس، بزيارة تفقدية للمخيم الطبي التطوعي لجراحة العظام بهيئة مستشفى سيئون العام بحضرموت الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،الذي بدأ أعماله منذ 21 سبتمبر ويستمر حتى 28 سبتمبر 2022م.وتجوَّل المهندس هشام السعيدي ومرافقيه خلال الزيارة في عيادات استقبال ومعاينة المرضى وقسم العمليات، مستمعاً من رئيس البعثة الطبية للمخيم الدكتور وليد طيّب إلى شرح واف عن طبيعة أعمال المخيم الطبي المخصص لمعالجة المحتاجين من مرضى العظام في محافظة حضرموت ويشارك فيه 15 طبيباً وفنياً من استشاريين وأخصائيين، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأطباء والفنيين من هيئة مستشفى سيئون العام.وعبَّر المهندس السعيدي عن شكره وتقديره لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود وسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - ولمركز الملك سلمان للإغاثة، وللطاقم الطبي المشارك في المخيم وتحملهم عناء السفر لتخفيف معاناة أشقائهم المرضى باليمن، موضحاً أن تلك الأعداد الكبيرة التي تتوافد على المخيم دليل واضح على مدى أهمية تخصص العظام، مشيراً إلى أهمية أن تتواصل مثل تلك المخيمات النوعية للاستفادة من خبرات الأطباء في مملكة الخير والإنسانية المملكة العربية السعودية.من جانبه، بيَّن رئيس البعثة الطبية للمخيم الدكتور وليد الطيّب أنه بلغ عدد الذين تم معاينتهم منذ بدء الحملة 480 حالة مرضية و إجراء 12 عملية جراحية نوعية، فضلاً عن إقامة محاضرتين لأطباء العظام بهيئة مستشفى سيئون تم فيها نقل الخبرات والمعلومات الحديثة عن طب وجراحة العظام، مفيداً أن المخيم ليس فقط للمعاينة وإجراء العمليات فحسب؛ بل يسهم أيضاً في تدريب وتأهيل أطباء هيئة مستشفى سيئون.// انتهى //20:50ت م0196