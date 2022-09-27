الرياض 01 ربيع الأول1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسعُقِدَت مساء اليوم ورشة عمل ناقشت عمل مركز الرقابة وأداء الأمانات ضمن فعاليات منتدى آثار برنامج التحول الوطني على المدن السعودية المصاحب لمعرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـالذي تشرف على تنظيمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وتحدث خلال الورشة مسؤول قطاع مشغلي المدن والامتثال رئيس مكتب الإنجاز وليد بن خضر الكلش، عن مركز الرقابة واللوحات المعلوماتية التي يعمل عليها المركز، ومتابعة أداء الأمانات بشكل تفصيلي التي تشمل لوحة معلومات بلاغات 940، ولوحة معلومات تصاريح الحفر وغيرها من الخدمات.و أشارَ إلى مسار معالجة التشوهات البصرية، ومسار التنفيذ الميداني من خلال الأمانات الذي يعمل من خلال اجتماعات دورية مع الأمانات، بالإضافة إلى محاور التركيز التي يتم متابعة أداء الأمانات بناء عليها، ومسار قياس الأثر على أداء الأمانات، مفيدًا أن المركز عمل على متابعة مؤشرات أداء الأمانات في معالجة التشوهات البصرية وقياسه في تخطيط مواقف السيارات، وإصلاح الإنارة تحت الكباري، وساحات المساجد، وإصلاح مجسمات الميادين والملاعب الرياضية والجداريات وحملات النظافة.من جانبه، استعرض الوكيل المساعد للشؤون الفنية بأمانة منطقة الرياض المهندس تركي بن عبدالعزيز التركي، في ورقة بعنوان "تطور الرقابة البلدية للمنشآت الصحية والتجارية في مدينة الرياض" مبادرة خصخصة الرقابة و التفتيش، وخطوات مراقبة المنشآت كإجراء المسح الميداني للمنشآت، والتأكد من صحة البيانات، والرسائل التوعوية لأصحاب المنشآت وتزويدهم باللوائح والاشتراطات، والزيارات الميدانية لأصحاب المنشآت لرفع مستوى الوعي بالاشتراطات واللوائح، واستعرض رسم بياني لطرق الزيارة الميدانية وطريقة إبراز نتائج الزيارات وآلية الاعتراض، وطرق تصنيف المخالفات.يذكر أن جلسات المنتدى تتواصل على مدار 5 أيام من تاريخ 24 إلى28 سبتمبر الجاري ويناقش من خلال 10 جلسات حوارية و12 ورشة عمل عدة محاور مهمة بمشاركة 46 متحدثا، تتعلق بالمدن السعودية، ومن ذلك التأثير الإيجابي لمبادرات الرؤية على المدن السعودية ومستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، كما يمكن متابعة كل ما يتعلق بفعاليات المنتدى والورش المصاحبة له عبر الرابط التالي: https://www.pdce2022.com/live.html .// انتهى //21:02ت م0197