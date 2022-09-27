المدينة المنورة 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسنظَّمَت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم لقاءً تحت عنوان (مستقبل التعليم ووظائف المستقبل) ,بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتورعبد العزيز بن قبلان السراني ومنسوبي الجامعة وطلبتها ، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى.واستضاف اللقاء معالي رئيس جامعة شقراء ، عضو مجلس الشورى - سابقا - الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري .وتناول الدكتور عوض الأسمري في حديثه أهمية العلم في سعادة الفرد والمجتمع بما يتوافق مع تطور العقل البشري لخلق أجيال تسهم في بناء الوطن ، مؤكداً أن التعليم يعدُّ محوراً أساسياً وركيزة لتحقيق التقدم والريادة عن طريق توفير فرص التعليم الملائم لمختلف الطلبة مدى الحياة .كما تَطَرَّقَ لرؤية 2030 لمستقبل التعليم وكيفية التخفيف من المخاطر المحتملة لتلبية متطلبات المستقبل ودور الذكاء الاصطناعي بين أنظمة التعليم الحالي والمهارات المطلوبة لسوق العمل و ضرورة إعادة تشكيل ملايين الخريجين بما يوائم متطلبات سوق العمل المستقبلي ، وبحسب خطة التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة لذلك يجب على الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب تطوير المناهج من قبل خبراء متمكنين ولديهم المعارف والأدوات الموائمة لوظائف المستقبل وتخصصاته .وأفادَ بتوجيه الطلاب وتدريبهم على اختيار التخصصات المناسبة لهم وانتسابهم لجامعات ومراكز تدريب ذات تصنيف عالمي واغتنام فرص التعلم بما يناسب تخصصات المستقبل .واختتم اللقاء بعدد من المداخلات من الطلبة الحضور و منسوبي ومنسوبات الجامعة حول سوق العمل والتخصصات المستقبلية والتكريم.// انتهى //21:02ت م0198