الرباط 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسانطلقت بمدينة الدار البيضاء اليوم الدورة 16 لجائزة الملك محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره، حيث تعكف على تنظيمها كل سنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.ويشارك في هذه الدورة 60 مرشحاً من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى 40 بلداً من العالم العربي وأفريقيا وآسيا، سيتسابقون في تقديم تجويدهم لآيات من الذكر الحكيم مع تفسيرهم لبعض الآيات حسب طلب لجنة التحكيم.وستتواصل أطوار الجائزة بالعاصمة المغربية الرباط إلى غاية يوم غد، على أن يُعلَن عن النتائج النهائية يوم الجمعة المقبل، ويُكرَّم الفائزون بجوائز تقديرية.//انتهى//21:06ت م0199