دبي 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واستستعرضَ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أحدث مبادراتها التي تركز على خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، عن طريق إحلال الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة النظيفة، خلال فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي انطلق اليوم ، ويستمر ثلاثةَ أيام بمركز دبي التجاري العالمي.وستطرح (التحلية) أبرزَ فرصها الاستثمارية في مياه الرجيع غير المستغل والغني بالمعادن والأملاح، لتلبية الطلب المتنامي لأغشية التناضح العكسي التي يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي لها بدول الخليج 7 %، ومن المتوقع أن يصل حجم سوقها في 2025 إلى 3.4 مليارات ريال سعودي، حيث تعتزم إنشاء أكبر منظومة صفر رجيع ملحي بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن من كلوريد الصوديوم.وستُطلع "التحلية" الزوار والمشاركين بالمعرض مشروعات الطاقة الشمسية القائمة حالياً التي على قيد التنفيذ، ومنها الحقل الشمسي لمنظومة إنتاج الخفجي التي تعمل بتقنية التناضح العكسي وبطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ومشروع نُظم الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV) بطاقة توليد تعادل (110) ميقا وات، الذي يهدف لخفض استهلاك الطاقة إلى أقل من 2.16 كيلو وات للمتر المكعب، وبما يزيد عن 20% من معدل استهلاك الطاقة التصميمي الذي يبلغ معدل 2.7 كيلو وات ساعة للمتر الكعب.كما ستكشف" التحلية " عن مشاريعها الطموحة للطاقة المتجددة الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية إلى 34 مليون طن بحلول العام 2024، إلى جانب تحقيق خفض آخر في المحطات المتنقلة التي قامت بتصميمها وتصنيعها بالاعتماد على الطاقة الشمسية بمعدل استهلاك حالي لا يتجاوز (2.27) كيلو وات للمتر المكعب، والوصول بها إلى (2.0) كيلو وات س.// انتهى //21:14ت م0201