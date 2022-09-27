عواصم 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واستراجعت البورصات الأوروبية اليوم مواصلة عمليات لبيع الأسهم مدفوعة بالمخاوف المتصاعدة من الركود مع تشديد بنوك مركزية لسياساتها النقدية وانخفاض الأسهم في لندن من المخاوف بشأن خطة اقتصادية جديدة.ونزلَ المؤشر داكس الألماني 0.7 % ليبلغ أدنى مستوياته التي كان قد بلغها في نوفمبر 2020م، بينما خسر المؤشر الإيطالي 1.2 % متخلياً عن كل مكاسبه بسبب نتائج الانتخابات العامة أمس الاثنين.وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضاً 0.1 % بعد جلسة متقلبة شهدت ارتفاعه 1.3 %, فيما ارتفعت أسهم نيكسي 2.7 % .//انتهى//21:14ت م0202