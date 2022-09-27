تونس 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسانعقدت اليوم بمدينة شتوتغارت الألمانية، أعمال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية، في دورتها الخامسة والثلاثين، بحضور وزير الدفاع التونسي عماد مميش، ومساعدة وزير الدّفاع الأمريكي المكلَّفة بالشؤون الأمنية الدوّلية، سيليست والندر.وقد عبَّر وزير الدفاع التونسي لدى افتتاحه أعمال اللجنة، عن ارتياحه "للنتائج المحققة في مختلف الأنشطة التي شملت مجالات التكوين والتدريب وشراء التجهيزات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية وتطوير القدرات العملياتية في مجالات مقاومة الإرهاب والتهريب وحماية الحدود والتصدي للجريمة المنظمة".//انتهى//21:56ت م0204