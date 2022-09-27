تونس 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الدفاع التونسي عماد مميش بمدينة شتوتغارت الألمانية اليوم، بقائد القوات العسكرية الأمريكية بأفريقيا الجنرال مايكل ايليوت لانغلي على هامش انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية.وأفاد - بيان لوزارة الدفاع التونسية- أن اللقاء مثَّل فرصة للتباحث حول مزيد دعم التعاون العسكري بين البلدين والتحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة.//انتهى//22:18ت م0208