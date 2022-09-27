سياسي / وزير الدفاع التونسي يلتقي قائدَ القوات العسكرية الأمريكية بأفريقيا
الثلاثاء 1444/3/1 هـ الموافق 2022/09/27 م واس
تونس 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واس
التقى وزير الدفاع التونسي عماد مميش بمدينة شتوتغارت الألمانية اليوم، بقائد القوات العسكرية الأمريكية بأفريقيا الجنرال مايكل ايليوت لانغلي على هامش انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية.
وأفاد - بيان لوزارة الدفاع التونسية- أن اللقاء مثَّل فرصة للتباحث حول مزيد دعم التعاون العسكري بين البلدين والتحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة.
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22:18ت م
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