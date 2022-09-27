القاهرة 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واستغلب فريق الترجي التونسي لكرة اليد على فريق الزمالك المصري بنتيجة (29 - 28) في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم ضمن البطولة العربية الـ37 للأندية أبطال الدوري والكأس، المقامة في تونس خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى 27 من الشهر الجاري.وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بنتيجة (10 - 10)، كما انتهى الوقت الأصلي أيضاً بالتعادل (25 - 25) قبل اللجوء للوقت الإضافي الذي شهد فوز الترجي.وتأهل الترجي - بهذا الفوز - إلى كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022" المقرر إقامته في أكتوبر المقبل بالمملكة.//انتهى//22:29ت م0209