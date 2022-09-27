نجران 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران عددًا من الفعاليات المصاحبة للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني 92 بحضور وكيل إمارة منطقة نجران المكلف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.وشملت فعالية "راية التوحيد" ومعرض "وطن الرخاء" والمعرض الافتراضي الرقمي "الكيان الشامخ" وجدارية " هي لنا دار" وركن الخط العربي والمرسم الحر "مواهب وطن" بمشاركة طلاب وطالبات وكشافة تعليم نجران.وقدم كشافة تعليم نجران فعالية راية التوحيد التي تهدف إلى معرفة تقاليد العلم السعودي وطرق المحافظة عليه.وقام وكيل إمارة نجران بافتتاح معرض "وطن الرخاء" والمعرض الافتراضي الرقمي "الكيان الشامخ" وجدارية "هي لنا دار" وركن الخط العربي والمرسم الحر "مواهب وطن" التي قدمها نخبة من التشكيليين والحرفيين والخطاطين من مشرفي ومشرفات و معلمي ومعلمات وطلاب وطالبات تعليم نجران ، أبرزوا من خلالها مظاهر النمو والتطور، وحب الجميع لوطنهم الغالي، وذلك عبر مدارس فنية متنوعة، كما تضمن المعرض مرسماً حراً شارك فيه الأطفال بمواهبهم الفنية؛ للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن.‏// انتهى //23:09ت م0212