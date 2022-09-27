البدائع 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء اليوم دار أم المؤمنين صفية - رضي الله عنها - بالدحلة إلكترونيا التابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالبدائع، وذلك خلال زيارة سموه لمحافظة البدائع ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ البدائع خالد الربيعان .وأعرب سمو أمير القصيم عن سعادته برعاية كل ما فيه خدمة كتاب الله عز وجل وتحفيظ القرآن الكريم ، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة - أعزها الله - من اهتمام ورعاية لكتاب الله عزو جل حفظاً وتعليماً .واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز عن البرامج التعليمية التي تقدمها الدار لحفظة كتاب الله، والجهود المبذولة لدعم المشاريع الوقفية للجمعية .// انتهى //23:22ت م0216