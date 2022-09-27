عام / سمو أمير القصيم يفتتح دار أم المؤمنين صفية بمحافظة البدائع
الثلاثاء 1444/3/1 هـ الموافق 2022/09/27 م واس
البدائع 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واس
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء اليوم دار أم المؤمنين صفية - رضي الله عنها - بالدحلة إلكترونيا التابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالبدائع، وذلك خلال زيارة سموه لمحافظة البدائع ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ البدائع خالد الربيعان .
وأعرب سمو أمير القصيم عن سعادته برعاية كل ما فيه خدمة كتاب الله عز وجل وتحفيظ القرآن الكريم ، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة - أعزها الله - من اهتمام ورعاية لكتاب الله عزو جل حفظاً وتعليماً .
واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز عن البرامج التعليمية التي تقدمها الدار لحفظة كتاب الله، والجهود المبذولة لدعم المشاريع الوقفية للجمعية .
// انتهى //
23:22ت م
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