نيويورك 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 7.75 نقاط، 0.21%، إلى 3647.29 نقطة, وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 125.82 نقطة، 0.43% بـ 29134.99 نقطة.فيما سجَّل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً بمقدار 26.58 نقطة، 0.25 %، ليغلق عند 10829.50 نقطة.//انتهى//23:28ت م0219