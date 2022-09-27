اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الثلاثاء 1444/3/1 هـ الموافق 2022/09/27 م واس
نيويورك 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 7.75 نقاط، 0.21%، إلى 3647.29 نقطة, وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 125.82 نقطة، 0.43% بـ 29134.99 نقطة.
فيما سجَّل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً بمقدار 26.58 نقطة، 0.25 %، ليغلق عند 10829.50 نقطة.
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23:28ت م
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