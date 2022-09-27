عام / سمو أمير القصيم يضع حجر الأساس لثلاثة مشاريع تعليمية وقفية بمحافظة البدائع
الثلاثاء 1444/3/1 هـ الموافق 2022/09/27 م واس
البدائع 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واس
وضع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم " عن بُعد " حجر الأساس لعدد من الأوقاف التعليمية بمحافظة البدائع ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، و محافظ البدائع خالد الربيعان، ومدير عام التعليم بالقصيم محمد الفريح، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.
واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز عن المشاريع التعليمية الوقفية، من مدير عام التعليم بالمنطقة ، التي تشمل مدرسة نورة الصغيّر ، و مدرسة سليمان العريني ، ومدرسة عثمان أبا الخيل، والتي تأتي ضمن برامج المشاريع الوقفية التي تشهدها المنطقة .
وثمن سمو أمير القصيم المبادرات في المشاريع التعليمية التي تأتي للإسهام في الوقف التعليمي، مشيراً إلى أهمية تعزيز مثل هذه الأعمال الاجتماعية، تأكيداً للقيم الوطنية وتنمية المسؤولية المجتمعية. // انتهى //
23:29ت م
0220