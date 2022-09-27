البدائع 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسوضع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم " عن بُعد " حجر الأساس لعدد من الأوقاف التعليمية بمحافظة البدائع ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، و محافظ البدائع خالد الربيعان، ومدير عام التعليم بالقصيم محمد الفريح، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز عن المشاريع التعليمية الوقفية، من مدير عام التعليم بالمنطقة ، التي تشمل مدرسة نورة الصغيّر ، و مدرسة سليمان العريني ، ومدرسة عثمان أبا الخيل، والتي تأتي ضمن برامج المشاريع الوقفية التي تشهدها المنطقة .وثمن سمو أمير القصيم المبادرات في المشاريع التعليمية التي تأتي للإسهام في الوقف التعليمي، مشيراً إلى أهمية تعزيز مثل هذه الأعمال الاجتماعية، تأكيداً للقيم الوطنية وتنمية المسؤولية المجتمعية. // انتهى //23:29ت م0220