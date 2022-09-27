عمّان 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسأقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن اليوم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، بحضور دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، ووزراء سابقين، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والأعيان، والعديد من السفراء المعتمدين لدى الأردن، وشيوخ العشائر الأردنية، ورجال علم، وأكاديميين وإعلاميين أردنيين.وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلامين الوطنيين السعودي والأردني.وألقى دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز كلمة أكد خلالها عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والمبنية على أسس سليمة وواضحة حتى أضحت مثالاً يحتذى.وقال: "إن هذه العلاقات أرسى دعائمها قيادتا البلدين وبالتعاون الدائم على الخير والسلام في المنطقة ".من جهته، نوه السفير السديري في كلمة له خلال الحفل بعمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة.وقال: "إن أمن السعودية من أمن الأردن، مبيناً أن هذه المناسبة الوطنية تجدد الفخر والاعتزاز بالوطن، الذي تأسست أركانه على أرض صلبة من الإيمان والثقة والطموح، على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- التي استمرت منجزاتها ونجاحاتها وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من نهضة شاملة، حتى أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة.//انتهى//23:33ت م0221