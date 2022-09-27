المنامة 1 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.وأعرب سمو ولي عهد مملكة البحرين في برقية بعثها لسمو ولي العهد عن أصدق التهاني له على الثقة الملكية الغالية، راجياً لسموه كل التوفيق والسداد لمواصلة إسهاماته وعطائه في خدمة المملكة العربية السعودية وتعزيز تقدمها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- .وأشاد سموه بعمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين والتطلع الدائم لتوثيق آفاق التعاون والتنسيق الثنائي على مختلف الأصعدة.//انتهى//23:41ت م0222