الرياض 01 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 27 سبتمبر 2022 م واسرفع معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للتعليم.وأكد معاليه عظم الثقة الملكية التي مُنحتْ لمعاليه؛ لخدمة التعليم في المملكة، والسعي لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله-، مشيراً إلى أهمية قطاعات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأثرها في التنمية المستدامة للوطن.ولفت معاليه إلى أهمية العمل بما يحقق طموحات قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، والحرص على تكامل منظومة التعليم العام والجامعي مع مؤسسات الدولة؛ لتلبية احتياجات أبناء وبنات المملكة، والمُضي قدماً في رحلة التحوّل نحو اقتصاد وطني قائم على جودة المخرجات التعليمية ومهارات الطلاب والطالبات.// انتهى //23:57ت م0223