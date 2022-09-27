نجران 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمه، عظيم التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء ـ أيده الله ـ ، بصدور الأمر الملكي الكريم، بتشكيل مجلس الوزراء برئاسة سموه الكريم.وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن الأمر الملكي يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على مواصلة مسيرة التنمية البشرية والمكانية، وتحقيق استدامتها، أمنيًّا واقتصاديًّا وماليًّا وصحيًّا، وتعزيز العيش الكريم والرفاهية للمواطن والمقيم.ونوّه سموه بما يشهده عهد خادم الحرمين الشريفين، ـ أعزه الله ـ من أوامر استثنائية، دفعت المملكة إلى تعزيز مكانتها العالمية، وحققت قفزات في تحسين جودة الحياة.ودعا سموه المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يشد عضده بولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، ويديمهما عزًّا وذخرًا للوطن والمواطن.// انتهى //00:28ت م0003