الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، أصدق التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير ولي العهد، بمناسبة صدور الثقة الملكية الكريمة بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.وقال سموه بهذه المناسبة: "خالص التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الأمين، بهذه الثقة الملكية الغالية، التي تجسد ما يتمتع به من رؤية سديدة وحكيمة، نستمد منها - بعد الله سبحانه -، قوتنا ونجاحاتنا الحالية والمستقبلية -بإذن الله-، راجياً من الله -سبحانه- أن يحفظ سمو ولي العهد، وأن يمده بعونه ويسدد خطاه، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-.كما رفع سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين على الثقة الغالية التي حظي بها سموه وزيراً للرياضة، متطلعاً لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.ودعا سموه في ختام حديثه، الله -عز وجل-، بأن يديم على المملكة العربية السعودية، أمنها وعزها واستقرارها، وأن يعين الجميع على تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الكريمة -حفظها الله-، لما فيه الخير للبلاد والعباد.// انتهى //00:34ت م0004