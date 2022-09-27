سكاكا 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء وإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة سموه .وقال سموه:" إن صدور الأمر الملكي بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء، تأكيداً على النجاحات التي حققها لإكمال مسيرة إنجازاته الرائدة، وانطلاقة نحو المستقبل بما يحقق رؤية المملكة 2030 بمختلف أبعادها .وأضاف سموه : أن صدور الأوامر الملكية التي أصدرها - أيده الله - تعكس رؤية الملك القائد لمسيرة هذه البلاد التنموية في مجالاتها المختلفة وتعزز مكانة المملكة وازدهارها ، سائلاً الله -العلي القدير- أن يمد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالعون والتوفيق لخدمة هذا الوطن في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -.// انتهى //00:51ت م0006