الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسهنأ معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والسداد.ورفع السواحة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الثقة الغالية بتجديد تكليفه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.// انتهى //01:02ت م0009