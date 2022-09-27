عرعر 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.وقال سموه بهذه المناسبة: "خالص التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الأمين، بهذه الثقة الملكية الغالية، التي تجسد ما يتمتع به من رؤية سديدة وحكيمة التي تسعى إلى تحقيق أعلى الطموحات والإنجازات وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد العالمي".وأضاف سموه : رسم ولي العهد - حفظه الله - نهجا فريدا وصورة واعدة لمستقبل بلادنا نحو تحقيق التطلعات ومواكبة المتغيرات، والعمل الجاد في كل المراحل وفق الخطط التي رسمتها الدولة للمستقبل من خلال رؤية المملكة 2030 التي تعد خارطة طريق شاملة ، وفق تطلعات اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية تعكس تنوع مصادر الدخل في المملكة من الاعتماد على النفط إلى مصادر اقتصادية متنوعة تعلي من مكانة المملكة الاقتصادية محليًّا وعالميًّا .وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن سمو ولي العهد قائد للتحول بروحه القيادية وشفافيته، وأسس واقعًا جديداً حافلاً بالمشروعات التنموية الضخمة ومشاريع الرؤية الحكيمة التي تقف شاهدًا على تقدم ورقي المملكة أسوة بمصاف الدول المتقدمة، وشاهدا على كيان عظيم يتصف بالنمو والأمان والطموح والعزيمة والإصرار على تحويل المستحيل إلى واقع ملموس على أرض الوطن ، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الشريفين الحرمين، وسمو ولي عهده، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //01:07ت م0010