عرعر 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية ، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الثقة الملكية بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.وقال سموه :"يشرفني أن أرفع إلى سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أصدق التهاني والتبريكات على هذه الثقة الملكية الكريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-".ونوه سموه بما تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من تطور ونمو في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية ونهضة وطنية شاملة وخطط طموحة، وتطويرات وإستراتيجيات وطنية لتعزيز مكانة المملكة ومكانتها المستحقة على المستوى الإقليمي والعالمي .وسأل سموه في ختام تصريحه المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره وازدهاره.// انتهى //01:34ت م0012