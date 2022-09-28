عام / سمو نائب أمير منطقة الحدود الشمالية يهنئ سمو ولي العهد بصدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء
الأربعاء 1444/3/2 هـ الموافق 2022/09/28 م واس
عرعر 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية ، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الثقة الملكية بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.
وقال سموه :"يشرفني أن أرفع إلى سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أصدق التهاني والتبريكات على هذه الثقة الملكية الكريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-".
ونوه سموه بما تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من تطور ونمو في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية ونهضة وطنية شاملة وخطط طموحة، وتطويرات وإستراتيجيات وطنية لتعزيز مكانة المملكة ومكانتها المستحقة على المستوى الإقليمي والعالمي .
وسأل سموه في ختام تصريحه المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره وازدهاره.
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