بريدة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ـ حفظه الله ـ على الثقة الملكية بأن يكون رئيسا لمجلس الوزراء.وقال سموه : "أتقدم لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة القصيم بالتهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموكم رئيساً لمجلس الوزراء، سائلين الله العلي القدير أن يمدكم بالعون والتوفيق لخدمة هذا الوطن في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ واصفاً بأن هذا الأمر يبرهن على حكمة القيادة الرشيدة وريادة سمو ولي العهد القيادية .وسأل سموه المولى عز وجل بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يديم لهذا الوطن الأمن والأمان والعزة والاستقرار .// انتهى //01:35ت م0014