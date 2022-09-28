جازان 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان ، أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام سمو و لي العهد،بمناسبة الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء -حفظه الله-.وأشاد سموه بما شهده الوطن من تحولات تنموية وإقتصادية -جعلت من الوطن ولله الحمد يتجاوز العديد من التحديات التي أحاطت بالعالم أجمع ، جعلت من المملكة نموذجا عالميا مميزا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله؛وأكد أن الأمر الملكي يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على مواصلة التنمية على كافة الأصعدة ،إنطلاقا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.ونوه سموه بما يبذله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله -رفعة الوطن و رفاهية المواطن من خلال استراتيجيات وطنية ستعزز من مكانة المملكة و تدعم إقتصادها، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- .وفي ختام تصريحه دعا سموه بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين و أن يمدهما بعونه و توفيقه ؛ و أن يديم على هذا الوطن الأمن و الآمان .// انتهى //02:21ت م0017