جازان 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة جازان، أسمى آيات التهاني و التبريكات إلى مقام سمو و لي العهد.بمناسبة الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء -حفظه الله-.وأكد سموه على ما تحقق من إنجازات تنموية وإقتصادية للوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله -؛ مشيرًا إلى أن الأمر الملكي يأتي استمرارا لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-لمسيرة النماء و التطوير على كافة الأصعدة ،إنطلاقا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.ونوه سموه بما يبذله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله - من جهود مباركة في سبيل تحقيق تنمية مستدامة و تعزيز مكانة المملكة عالميا في مختلف المجالات، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- .وفي ختام تصريحه دعا سموه بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين و أن يديم على هذا الوطن الأمن و الآمان و الرخاء .// انتهى //02:22ت م0018