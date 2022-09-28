الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمام خادم الحرمين.. وزيرا الدفاع والتعليم يؤديان القسمملك البحرين يهنئ ولي العهدولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارةولي عهد البحرين يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراءرئيسة وزراء السويد تشكر ولي العهدوزير الداخلية يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراءأمير الرياض يهنئ ولي العهد على الثقة الملكية بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراءأمير جازان يهنئ ولي العهد على الثقة الملكية بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراءأمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراءأمير نجران: عهد الملك سلمان .. قفزات استثنائية عززت المكانة عالميًّا وحسنت جودة الحياةأمير القصيم يرفع التهنئة لولي العهد بمناسبة الثقة الملكية بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراءأمير حائل يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراءوزير الثقافة يرفع التهاني لولي العهد بمناسبة الثقة الملكية بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراءأمير الحدود الشمالية يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراءأمير الجوف يرفع التهنئة لولي العهد بمناسبة إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستهوزير الرياضة يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراءفيصل بن سلمان يلتقي مدير صحة المدينةخالد بن سلمان: سنمضي على نهج ولي العهد ومساره الذي رسمه لوزارة الدفاعنائب أمير الرياض يهنئ ولي العهد على الثقة الملكية بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراءالنائب العام يهنئ الأمير محمد بن سلمان بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء"البنيان" يشكر القيادة على تعيينه وزيراً للتعليمرئيس البرلمان العربي يهنئ الأمير محمد بن سلمان بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراءوذكرت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( وطن النجاحات ) : تتواصل الإصلاحات التنظيمية في المملكة بما يحقق مزيداً من التقدم المنشود ويعزز الوصول الى مستويات متقدمة من جودة الحياة المأمولة في كافة المجالات خاصة أننا نشهد جهدا حثيثا مخلصا جعل من المملكة العربية السعودية محور اهتمام العالم بعد أن قفزت البلاد في غضون سنوات قليلة الى مصاف الدول الأكثر اهتماما في مجال التنمية، وحصدت مراتب متقدمة بالتنافسية العالمية بل أصبحت قدوة صالحة، بما يحقق الرقي ويجسد الرغبة بمزيد من الرفاهية لمجتمع اضحى آمنا مستقرا ينعم بالخيرات.وأضافت : يأتي امر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله” بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ” حفظه الله ” في اطار الاهتمام بتحقيق الآمال والتطلعات بما يحقق رغبة مشتركة للحفاظ على مسيرة تنموية رائدة ومكانة عالمية تدعو للفخر والاعتزاز، مما يؤكد سلامة الإجراءات والتنظيمات وحكمة خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في استثمار القدرات لتحقيق مصالح الوطن والمواطن، لتتواصل مسيرة التطور والازدهار، التي تشهد اليوم قفزات نوعية ونموا قياسيا يعد بالمزيد بشهادات وتقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية والتصنيف الائتماني، بما يعكس قوة وجدارة الاقتصاد السعودي، وطموحات تجذب اهتمام المستثمرين في العالموقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الثقة الملكية ) :بخطوات واثقة ومدروسة، تواصل المملكة طريقها نحو التطور والنمو من خلال إعادة توظيف إمكاناتها، وتحديد الأهداف بدقة، والعمل على تحقيقها بأقل مجهود وأفضل أداء، وهو ما ظهر جلياً في تنفيذ برامج وتطلعات رؤية 2030.وأضافت : إذا كانت المملكة حققت الكثير من الإنجازات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية تحت مظلة رؤية 2030 في أعوامها الستة الماضية، فهي اليوم تستعد لتحقيق المزيد من تلك الإنجازات، مدركة أن لكل مرحلة متطلباتها ورجالها وقراراتها المصيرية، وهو ما يفسر صدور ثلاثة أوامر ملكية، بتعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتوضح الأوامر توجهات المملكة خلال المرحلة المقبلة، وتؤكد حرص القيادة على مواكبة متطلبات المرحلة الجديدة.وأكدت على أن تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئاسة مجلس الوزراء لم يكن من فراغ، وإنما من واقع علمي مشرّف، ومن خلال مناصب يتولاها، مثل وزارة الدفاع (سابقاً)، أو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والسياسية، وأكد خلالها قدرته الاستثنائية على قيادة المؤسسات المهمة على أكمل وجه، مستعيناً بخبراته المتراكمة، ورؤيته الثاقبة، وحماسه الفطري في صنع إنجاز جديد، من خلال قيادته المنظومة الوزارية، وتوجيه بوصلتها صوب العمل الجاد؛ لتحقيق ما تبقى من تطلعات وبرامج رؤية 2030.وأعتبرت أن قرار تعيين ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء يجدد الثقة الملكية في سموه، ويشير أيضاً إلى بدء مرحلة جديدة من مراحل البناء والتشييد التي جاءت بها رؤية 2030، هذه المرحلة سيكون عنوانها الأبرز: العمل الجاد، والقدرة على التفكير خارج الصندوق، والخروج بحلول علمية تقود رحلة التقدم والازدهار.وزادت : ولأن لكل مرحلة احتياجاتها ورجالها، جاء قرار إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وضخ دماء جديدة في المجلس، متضمناً تعيين الأمير خالد بن سلمان وزيراً للدفاع، ويوسف بن عبدالله البنيان وزيراً للتعليم، ما يعني أن للمرحلة المقبلة تصوراتها وأهدافها، التي تثمر عن تسرِيع وتيرة العمل في مشروعات الرؤية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمواطن، في إيجاد وطن متطور وقوي.وشددت على أن المرحلة المقبلة - وفي ظل التحديات التي يمر بها العالم - تستلزم مزيداً من العمل لتواصل هذه البلاد المباركة تصدر المشهدين الاقتصادي والسياسي، وهذا ما يعكسه توافد قادة دول العالم الكبرى للبحث عن فرص الاستثمار في وطنٍ يفخر بأنه قبلة للمسلمين، ومقصد للمستثمرين.وأوضحت صحيفة صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان (المساعي الحميدة لحفظ سلام واستقرار العالم ) : المبادرات الإنسانية لـلـمملـكة الـعربية الـسعودية وجهودها في سبيل خدمة حقوق الإنسان ترسم ملامح نهج راسخ سطره التاريخ بأحرف من ذهب منذ مراحل تأسيس الدولة وحتى هـذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولـي عهده الأمين صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله» .وأضافت : بوقفة إمعان لما أعلـنته قبل أيام وزارة الخارجية بأنه انطلاقا من اهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولـي العهد رئيس مجلس الـوزراء «حفظه الله» واستمرارا لجهود سموه في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة لسموه مع الدول ذات العلاقة، تم بتوفيق الله نجاح وساطة سموه - حفظه الله- بالإفراج عن عشرة أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، وأن الجهات المعنية في المملكة قامت باستلامهم ونقلهم من روسيا إلـى المملـكة، والـعمل علـى تسهيل إجراءات عودتهم إلـى بلدانهم.. وما تلى ذلـك من تقديم الشكر من لـدن فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لـسمو ولـي الـعهد علـى مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى.. كذلك إعراب فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا عن شكره لـسمو ولـي الـعهد علـى جهوده في عملية تبادل الأسرى، والـتقدير لـسموه قبول دور الـوسيط ومنوها بالـدوروأشارت الى الدور المحوري للمملكة في منطقة الـشرق الأوسط والعالم، وتعبير دولة السيدة ليز تراس رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، عن الشكر والامتنان لسمو ولـي العهد لـدور سموه في عملية تبادل الأسرى، التي أسفرت عن إطلاق سراح 5 أسرى بريطانيين.. جميع هـذه الحيثيات الآنفة الذكر تأتي ضمن أطر المشهد المتكامل لتأثير المملكة في القرار الـدولـي وحرص قيادتها علـى حماية الإنسان وحفظ حقوقه ومساعي الاستقرار والسلام.وشددت على أن المملكة العربية السعودية تحرص وعبر التاريخ على بذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية لتعزيز الـسلام والاستقرار حول الـعالـم، وهو ما يأتي أولوية في إستراتيجياتها ويلتقي مع مكانتها القيادية الرائدة إقليميا ودوليا.وأشارت صحيفة "الأقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( طاقة آمنة باستراتيجية سعودية ) : تعد المملكة العربية السعودية من أكثر الدول أمانا واستقرارا، ويعد سكانها من أكثر الشعوب ارتباطا وانتماء لبلدهم، ولها دور كبير في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم ومنطقة الشرق الأوسط خاصة، والمنطقة العربية عامة، ويعود هذا النجاح في تحقيق الأمن والاستقرار إلى عدة عوامل وأسباب اتخذتها السعودية وعملت بها، ممثلة في قياداتها الحكيمة وشعبها الواعي، من منظور أهمية الأمن والاستقرار ونشر السلام لأي دولة في العالم.وبينت أن المملكة لاتتوقف عن مواصلة دعمها بكل الأشكال للمؤسسات والمنظمات الدولية، التي تعمل على حماية الإنسانية، وتقديم الخدمات التي تليق بسكان الأرض، وتدفع بالاتجاه الذي يضمن مستقبلا آمنا مستقرا منتجا للعالم أجمع. ومن هنا يمكن النظر إلى دعم السعودية الكبير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل ماذا؟ كي تقوم بمسؤولياتها في نشر العلوم والتقنية النووية، وتنفذ دورها على الوجه الأكمل، لتحقيق رسالتها المهنية والتنظيمية، والنهوض بدورها في تسخير الذرة من أجل السلام واستقرار العالم، هذا هو الهدف الرئيس والثابت لسياسة السعودية عموما، الذي تسعى إلى تحقيقه ليس فقط من خلال دعمها المتواصل، بل عبر دورها المحوري المؤثر في الساحة الدولية، سواء كبلد منفرد وذي رؤية حكيمة، أو من خلال عضويتها في منظمات عالمية مؤثرة، وفي مقدمتها مجموعة العشرين، التي أخذت "كما هو معروف" زمام المبادرة الدولية منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.وأعتبرت أن سياسة السعودية على صعيد الاستخدامات السلمية للتقنية النووية، أوضحها الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، رئيس الرقابة النووية والإشعاعية، مخاطبا المؤتمر العام لـ"الوكالة"، وهي تستند أساسا إلى تنمية الاستخدامات السلمية لهذه التقنية، بأعلى معايير الشفافية والموثوقية وأعلى درجات الأمان. فقد درجت دول عديدة على الحصول على التقنية النووية لاستخدامات تهدد الإنسانية لا تخدمها، وتحاول بشتى الوسائل أن تتمكن منها، لتحقيق أهداف خطيرة ليس على العالم الآن فحسب، بل على مستقبل البشر. فمثل هذه التقنية، ينبغي أن تكون ضمن النطاق العلمي السليم ودعم مشاريع التنمية المستدامة، وتحت الرقابة من الجهات الدولية ذات الاختصاص، كما أنه يجب على أولئك الذين يسعون إلى الحصول عليها للاستخدام السلمي، أن يلتزموا بالتعاون الذي لا يتوقف مع الجهات المعنية على الساحة الدولية.وأضافت : مخططات السعودية واضحة أيضا في مسألة استخدام الطاقة النووية ضمن نطاق مزيج الطاقة الذي أوردته في رؤية المملكة 2030، بما في ذلك خفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2060، ودعم وتيرة مشاريع الطاقة المتجددة. فالبلاد تملك كل الإمكانات لكل أنواع الطاقة المطروحة على الساحة، فضلا عن مخططات تحاكي المستقبل، وتتناغم أصلا مع الاستراتيجية العالمية ككل، فالمملكة تستهدف إضافة 17 جيجاواط من القدرات النووية بحلول 2040، مع مخططات لإنشاء اثنين من المفاعلات بسعة مجمعة 3.2 جيجاواط في الأعوام المقبلة. هذا التحرك يتصدره عنوان واحد عريض، وهو "الأمان النووي"، الذي لا يمكن أن يكون مضمونا إلا بالتعاون المباشر مع الجهات المحلية والدولية المختصة، بما في ذلك التركيز على تعزيز الأمان الإشعاعي، وعمليات النقل والنفايات.وختمت : من هنا يأتي حرص المسؤولين في السعودية على التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل وضع المخططات الوطنية الموجودة بالفعل، لتمكين الطاقة النووية من الإسهام في مزيج الطاقة الوطني. ويتفق بالطبع المشروع الوطني للطاقة الذرية، مع التزامات البلاد الدولية وسياستها الوطنية، في تبني التقنيات النووية السلمية، والالتزام الصارم باستخدام أعلى المعايير في كل ما يخص هذا الميدان الحيوي. فالسعودية تقوم "من ضمن ما تقوم به" على سبيل المثال بدعم مختبرات وكالة الطاقة ذات العلاقة بالرقابة النووية والإشعاعية، ضمن إطار مشروعها الشامل "رينوال 2". وهذه النقطة مهمة للغاية لأنها تعزز دور الوكالة في دعم الدول الأخرى في المجالات الرقابية. إضافة طبعا، إلى دعم الرياض مبادرة الوكالة الخاصة بالتطوير النوعي للتقنيات النووية لمكافحة بعض الأمراض. عناصر دعم السعودية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا حدود لها، وهي مستمرة طالما أنها تخدم البشرية، وتدعم هذه الجهود في الحصول على طاقة نووية آمنة تكون جزءا أصيلا من مزيج الطاقة الذي أعلنته ضمن استراتيجيتها المحلية الكبرى.// انتهى //07:21ت م0026