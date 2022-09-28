جيزان 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساء.// انتهى //08:40ت م0029