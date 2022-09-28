إسلام آباد 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تجديد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف شكره وتقديره لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية على دعم بلاده في التعامل مع كارثة الفيضانات، وذلك خلال استقباله أمس في مكتبه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للسيطرة على انتشار الأوبئة والأمراض في المناطق المتضررة من الفيضانات.وأخبرت عن اتفاق باكستان ومملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية والروابط البرلمانية، وتبادل الخبرات والتجارب الثنائية، بما يحقق التطور للعمل البرلماني بين البلدين.وتناولت إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني عن تقديم بلاده 10 ملايين دولار إضافي كمساعدات للأمن الغذائي في باكستان.ونشرت صحف إسلام آباد ارتفاع حصيلة ضحايا حادث غرق العبارة في بنغلادش إلى 61 قتيلاً، وتوقعات البنك الدولي حول تراجع معدل النمو الاقتصادي في شرق آسيا خلال العام الحالي.// انتهى //09:44ت م0032