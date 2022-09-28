أبو ظبي 02 ربيع الأول 1444هـ الموافق 28 سبتمبر 2022م واسهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في برقية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في برقية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.// انتهى //09:49ت م0033