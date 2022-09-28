الرباط 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم عن تلقي العاهل المغربي الملك محمد السادس من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر في نوفمبر المقبل، والتي سلمها المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبد الرشيد الطبي أمس، لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.وتناولت قرار البنك المركزي المغربي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، وتوقعاته بتباطؤ نمو الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية، متأثرًا بالمحيط الخارجي وبموجة الجفاف التي تضرب البلاد.وتطرقت صحف الأربعاء إلى توجه الناخبين الكويتيين غدًا الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوا في مجلس الأمة، في انتخابات مبكرة دعا إليها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعد قراره حل البرلمان في أغسطس الماضي.وسلطت صحف الرباط الضوء على دخول إيطاليا مرحلة جديدة في تاريخها بعد فوز رئيسة حزب إخوان إيطاليا جيورجيا ميلوني، في الانتخابات التشريعية المبكرة، لتصبح أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في تاريخ بلدها.// انتهى //09:58ت م0035