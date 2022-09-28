إسلام آباد 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسلقي أربعة مسلحين من عناصر منظمة إرهابية محظورة مصرعهم خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالقرب من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني.وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة الباكستانية اليوم أن عناصر إرهابية أطلقت النار على قوات الأمن عندما أوقفت سيارة قادمة من مدينة كراتشي عند نقطة تفتيش على الطريق المؤدي إلى مدينة كويتا، غير أن قوات الأمن تمكنت من التصدي للهجوم، وقضت على أربعة إرهابيين كانوا في تلك السيارة.وأضاف أن القتلى الأربعة ينتمون إلى منظمة جماعة الأحرار الإرهابية المحظورة، وأن قوات الأمن صادرت من حوزتهم كمية كبيرة من المخدرات، بالإضافة إلى أسلحة وذخيرة، مشيراً إلى المذكورين كانوا متورطين في الاتجار بالمخدرات لتمويل الأنشطة الإرهابية.من جهة أخرى أصيب 21 جندياً بجروح متفاوتة جراء هجوم انتحاري استهدف موكباً عسكرياً بالقرب من مدينة مير علي في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان الليلة الماضية.// انتهى //10:20ت م0036