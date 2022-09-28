الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسأصدر مركز البحوث والمعلومات بغرفة الرياض، تقرير "الرياض في أرقام"، اشتمل على أهم المؤشرات الاقتصادية التنموية والاجتماعية لمنطقة الرياض، وإحصاءات صناعية، ومؤشرات للمشاريع التنموية والترفيهية قيد التنفيذ، مقدماً نبذة عن وسائل النقل الجديدة لمنطقة الرياض.وبين الإصدار أن الكثافة السكانية لمنطقة الرياض تبلغ 8.4 ملايين نسمة، وهي تشكل 25% من إجمالي السكان بالمملكة، ونسبة إسهام منطقة الرياض في الناتج الإجمالي المحلي بلغ 23%.وأشار إلى أن حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الرياض يبلغ 300 ألف منشأة، وهي ما تمثل 35.4% من إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة وذلك حتى نهاية شهر يونيو من العام 2022، وبلغ عدد رخص المحال المستخرجة خلال العام 1443هـ أكثر من 26.200 رخصة.وتطرق التقرير إلى أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بمنطقة الرياض، يشكلون نسبة 43.4% من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، مورداً التقرير مؤشرات للمشاريع التنموية في منطقة الرياض البالغة 1838 مشروعاً حتى نهاية 2021، البالغ تكلفتها 337.1 مليار ريال، مقدماً نبذة عن المشاريع الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- منتصف العام 1440هـ، وهي مشروع حديقة الملك سلمان، ومشروع الرياض الخضراء، ومشروع المسار الرياضي، ومشروع الرياض آرت، ونبذة عن المشاريع الترفيهية والسياحية المتمثلة بمشروع القدية، ومشروع القطارات، ومشروع الحافلات.// انتهى //11:38ت م0062