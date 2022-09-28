الجزائر 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واستحدثت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم عن تحضيرات القمة العربية المقرر انعقادها يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش حضوره الشرفي في القمة.وأبرزت زيارة مبعوث رئيس الجمهورية، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي أمس، وتسليم رسالة الدعوة لحضور القمة العربية إلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.وأشارت صحف الأربعاء إلى تأكيد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على أن بلاده لن تتخلى عن النهج الديمقراطي لأنه خيار وطني ولن تحيد عنه، مبيناً أنه ليس هناك نظام ديمقراطي واحد لكل الدول بل لكل دولة ديمقراطيتها حسب ظروفها ومبادئها.ورصدت صحف الجزائر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى عودة عشرات المستوطنين الإسرائيليين أمس لاقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ومنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.// انتهى //11:41ت م0064