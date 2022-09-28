الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد, بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.وسأل معاليه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين, وأن يديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار والازدهار.// انتهى //11:41ت م0065