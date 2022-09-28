الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، باسمه ونيابة عن منسوبي المؤسسة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.وأضاف معاليه أن صدور الأوامر الملكية تجسد ما يتمتع به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - من رؤية سديدة لمسيرة هذه البلاد التنموية في مجالاتها المختلفة وتعزز مكانة المملكة وازدهارها.ودعا المهندس الفارس الله عز وجل بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير الوطن والمواطن؛ وأن يديم الأمن والأمان على هذا الوطن.// انتهى //11:45ت م0066