الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسنظّم البنك المركزي السعودي، ندوة حول خطة التحوّل للمِعيار الدولي للتقرير المالي رقم (17) "عقود التأمين" (IFRS17)، بحضور معالي نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر.ويُعد المعيار من المعايير المحاسبية الجديدة، التي ستوفر معلومات أكثر دقة وشفافية وجودة لمستخدمي القوائم المالية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين من المِعيار الحالي رقم (4)، كما يعد أحد أكبر التطورات التي شهدها قطاع التأمين.وتأتي هذه الندوة؛ امتدادًا لجهود البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين، وتعزيز جوانب الإشراف والرقابة، واستكمالًا لخطة التحوّل للمِعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 "عقود التأمين" (IFRS17) لإعداد التقارير المالية لشركات التأمين، والذي سيبدأ تطبيقه في المملكة ابتداءً من 1 يناير 2023م.وعرض البنك المركزي خلال الندوة، أبرز الملاحظات في مرحلة التشغيل التجريبي الثانية للمعيار، والتوقعات المستقبلية من الشركات في قطاع التأمين.كما تضمنت الندوة عقد عدد من جلسات النقاش مع الأطراف ذات العلاقة في قطاع التأمين، على سبيل المثال: رؤساء لجان المراجعة، المديرون الماليون في شركات التأمين السعودية، والإكتواريون المعيّنون، إضافة إلى مديري الإدارة الإكتوارية في الشركات.// انتهى //11:46ت م0067