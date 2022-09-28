الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسوقّعت الهيئة السعودية للمقاولين ممثلة في أكاديميتها، 6 اتفاقيات مع معاهد دولية متخصصة ورائدة في مجال المقاولات، وذلك في إطار حرصها على نقل المعرفة وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة.وتهدف الأكاديمية، التي تمثل الذراع التعليمي للهيئة، من الاتفاقيات إلى أن تصبح مركزًا متخصصًا في الجانب المعرفي بقطاع المقاولات للإسهام في تطويره والارتقاء به، ولضمان تنفيذ معايير عالية الجودة في أعمال البناء والتشييد.كما تهدف الهيئة إلى رفع كفاءة القدرات الفنية للمقاولين من خلال تقديم دورات تدريبية قصيرة وطويلة المدى وشهادات مهنية من أجل مواكبة المتطلبات والإمكانات الفنية اللازمة لتنفيذ المشاريع المستقبلية في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.يُذكر أن أكاديمية الهيئة السعودية للمقاولين، تقدم دورات تدريبية متنوعة للمهتمين في المجالات الإدارية والفنية من أجل تمكين المنشآت من تحسين أداء أعمالها وتنفيذ مهامها، إلى جانب دورات للكوادر السعودية من أجل رفع نسبة التوطين من الفنيين والمختصين في القطاع، ويمكن الاطلاع على تلك الدورات من خلال منصة مقاول.// انتهى //11:46ت م0068