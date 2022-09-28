تونس 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالمحادثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مع وزيره للشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، تناولت نتائج المشاركة التونسية في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة، إلى جانب التطرق إلى عدد من القضايا الاجتماعية والدور الذي يجب أن تضطلع به الوزارة في عديد المجالات لشد أزر المواطنين.وتناولت انعقاد أعمال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية، في دورتها الخامسة والثلاثين، بحضور وزير الدفاع التونسي عماد مميش، ومساعدة وزير الدّفاع الأمريكي المكلَّفة بالشؤون الأمنية الدوّلية، سيليست والندر، موردة تصريحات للوزير التونسي عبر فيها، عن ارتياحه للنتائج المحققة في مختلف الأنشطة التي شملت مجالات التكوين والتدريب وشراء التجهيزات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية وتطوير القدرات العملياتية في مجالات مقاومة الإرهاب والتهريب وحماية الحدود والتصدي للجريمة المنظمة.ورصدت صحف الأربعاء التوتر في المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومئات المستوطنين المتطرفين لساحاته والاعتداء على المصلين، مما أدى لاندلاع مواجهات وإصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال آخرين منهم.ونقلت فحوى كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدداً من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قال فيها إن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أحدثتا صدمة كبيرة على العالم أجمع بما في ذلك مصر، مؤكداً أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتكون الآثار الناجمة عن الأزمة أقل ما يمكن.وأوردت صحف تونس تأكيد البنك الدولي ارتفاع المديونية بـ 12 % بسبب العجز المتراكم وسيكون سدادها باهظ الثمن، وانهيار شبكة الكهرباء في كوبا مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في سائر البلاد بعد مدة قصيرة من مرور الإعصار إيان، الذي اجتاح الطرف الغربي للجزيرة مصحوباً برياح عنيفة وفيضانات.// انتهى //11:47ت م0069