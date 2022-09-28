السيح 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسدشّنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، "مكتب تسهيل الأعمال" في مقر غرفة الخرج الرئيس بمدينة السيح، لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة وفروعها.ويهدف المكتب إلى رصد أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مدينة السيح ومراكز وقرى الخرج، ومنشآت فرعي الغرفة في الدلم والافلاج، والعمل على تحسين بيئة الأعمال، ودراسة المعوقات كافة التي تواجه هذا القطاع وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //11:51ت م0070