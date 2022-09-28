الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.وسأل المولى عز وجل بأن يوفق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما فيه رفعة للوطن والمواطن، وأن يمده بالعون والتوفيق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.// انتهى //11:51ت م0071