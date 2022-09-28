حائل 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - حفظه الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.وقال سموه :"يشرفني أن أرفع إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التهنئة على هذه الثقة الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وهي ثقة في محلها بعد أن جمع الطموح والقدرة والحكمة مستمدها بعون الله من ما نهله, من توجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - كان نتاجها إطلاق رؤية المملكة 2030 للوصول بمستويات التنمية في المملكة إلى أعلى المستويات وتعزيز مكانتها عالمياً.وأكد سموه أن هذا الأمر الملكي سيضاعف من التقدم الذي تشهده مناطق المملكة في مختلف المجالات.واختتم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن تصريحه بالدعاء للمولى القدير بأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالصحة والعافية ، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.// انتهى //11:54ت م0072