القاهرة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسبدأت اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية، أعمال الدورة السادسة للمؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعنوان ''آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغيير والفرص''، بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين العرب وممثلين عن شركات ومنظمات دولية.ويناقش المؤتمر على مدى يومين، التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد بالعالم العربي وكيفية التغلب عليها، ودور التحول الرقمي ومنصات تكنولوجيا المعلومات في التأمين الاجتماعي والادخار، واقتصاديات أنظمة التأمين الاجتماعي وحجم الإنفاق على المعاشات التقاعدية بحلول عام 2050م.كما يبحث المؤتمر تأثير أزمة جائحة كورونا على أنظمة التأمين الاجتماعي، وتأثير قضايا الهيمنة الاقتصادية والحرب في أوروبا على قرارات الاستثمار، وأهمية إنشاء أنظمة تقاعدية متنوعة وشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.// انتهى //11:54ت م0073