الدمام 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.وقال: يسرني بهذه المناسبة أن أرفع لكم التهنئة بهذه الثقة الكريمة، حيث يأتي هذا الأمر الملكي الكريم استمراراً لما سبقه من قرارات حكيمة دفعت عجلة التنمية وجعلت المملكة تتبوأ مكانة دولية مرموقة في وقت قياسي نتيجة للجهود الموفقة التي يبذلها سموكم الكريم في شتى المجالات لتصبح المملكة ومواطنيها في مقدمة دول العالم، كما أن ما تحقق من قفزات نوعية ونجاحات شهد لها العالم يأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة سموكم الكريم.وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير هذه البلاد.// انتهى //11:59ت م0074