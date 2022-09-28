مقديشو 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسالتقى مبعوث الرئيس الصومالي المكلف بالشؤون الإنسانية النائب عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، الذي يزور مدينة أوتاوا الكندية بوزير التنمية الكندي، هورو هارجيت ساجان.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل زيادة المساعدات التي تقدمها الحكومة الكندية للصومال للاستجابة للإغاثة المقدمة للشعب الصومالي الذي يعاني من الجفاف، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //12:51ت م0093