الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.وسأل معاليه الله العزيز القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويسدد على طريق الخير خطاه، وأن يوفق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويمده بعونه وتوفيقه، وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا.// انتهى //12:56ت م0094