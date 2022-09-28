الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (765) ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، مخبأة داخل شحنة "بطيخ"، بحوزة (5) أشخاص، وهم (3) مقيمين من الجنسية السورية، ومواطنان، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //12:59ت م0095