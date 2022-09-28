الكويت 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 2ر99 نقطة، ليبلغ مستوى 71ر7105 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 3ر1 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر139 مليون سهم عبر تنفيذ 11257 صفقة نقدية بقيمة 6ر49 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 05ر45 نقطة، ليبلغ مستوى 38ر5338 نقطة، نسبة انخفاض بلغت 84ر0 في المئة من خلال تداول 2ر55 مليون سهم عبر تنفيذ 3317 صفقة نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي.كما انخفض مؤشر السوق الأول بمقدار 8ر121 نقطة، ليبلغ مستوى 86ر7949 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 5ر1 في المئة من خلال تداول 3ر84 مليون سهم عبر تنفيذ 7940 صفقة بقيمة 7ر44 مليون دينار.فيما انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8ر48 نقطة، ليبلغ مستوى 35ر5511 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 88ر0 في المئة من خلال تداول 7ر47 مليون سهم عبر 2276 صفقات نقدية بقيمة 1ر4 ملايين دينار كويتي.// انتهى //13:09ت م0097