الرياض 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للدفاع.وسأل المولى -عز وجل- أن يوفق سموه ويسدد خطاه لمواصلة العطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.// انتهى //13:15ت م0098