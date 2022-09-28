أبها 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسنظمت إدارة البرامج بوقف إرادة لتنمية ذوي الإعاقة بمنطقة عسير أمس, احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني 92، ضمن الاجتماع الـ6 لبرنامج "خيمتنا" لذوي الإعاقة بمدينة أبها.وشهد الاحتفاء عدداً من البرامج والفقرات التي شملت كلمات وقصائد شعرية وطنية قدمها عدد من ذوي الإعاقة المنتمين للوقف، معبرين خلالها عن فخرهم واعتزازهم بوطنهم في مناسبة اليوم الوطني الـ 92، مشيدين بما يحظون به من دعم واهتمام من قبل القيادة الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //13:18ت م0099